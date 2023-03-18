В магазинах Вьетнама можно найти множество локальных продуктов. Некоторые из них могут показаться иностранцам экзотическими и непонятными, а то и вовсе пугающими.

Блогер Tender_touch показала, как выглядит вьетнамский супермаркет, и какие необычные продукты можно в нем найти. Например, здесь есть популярная и любимая многими вьетнамцами закуска из жаренных жуков. Также туристов могут удивить прилавки с мясом лягушек и куриными лапками.

Подробнее об остальных странных продуктах, которые можно встретить во вьетнамских магазинах, смотрите в видео.