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3 часа назад

6 отличий мексиканских квартир от российских: видео

Мира Маркина

В Мексике можно приобрести квартиру на окраине за 40 000 – 50 000 долларов. Жилье в центре обойдется в 100 000 – 300 000 долларов в зависимости от города.

Однако квартиры в Мексике отличаются от квартир в России. Чем? Рассказала живущая в стране блогер @tanya_pinchi в своем TikTok-аккаунте.

Так, в мексиканских квартирах вместо обычных окон распространены окна, открывающиеся и закрывающиеся как жалюзи. Еще одно отличие местного жилья – наличие светильников-вентиляторов, которые устанавливают, помимо кондиционеров, из-за жары.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее о других особенностях квартир в Мексике.

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