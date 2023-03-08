В Мексике можно приобрести квартиру на окраине за 40 000 – 50 000 долларов. Жилье в центре обойдется в 100 000 – 300 000 долларов в зависимости от города.

Однако квартиры в Мексике отличаются от квартир в России. Чем? Рассказала живущая в стране блогер @tanya_pinchi в своем TikTok-аккаунте.

Так, в мексиканских квартирах вместо обычных окон распространены окна, открывающиеся и закрывающиеся как жалюзи. Еще одно отличие местного жилья – наличие светильников-вентиляторов, которые устанавливают, помимо кондиционеров, из-за жары.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее о других особенностях квартир в Мексике.