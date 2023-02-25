10 интересных фактов о Мексике: видео

Мексика — крупнейшая в мире испаноязычная страна. Согласно последним данным, ее население составляет 126,7 миллиона человек. Это государство с разнообразным ландшафтом, пляжами на побережьях Тихого океана и Мексиканского залива, древними постройками времен майя и множеством других достопримечательностей.

Столица Мексики — Мехико. Это самый древний город Северной Америки, который был построен на развалинах ацтекского города Теночтитлана.

Еще один интересный факт — Мексика находится в "Огненном Кольце" — очень опасной сейсмической зоне. На территории Мексики в 1985 году произошло одно из самых страшных землетрясений в истории Америки.

Что еще нужно знать о Мексике? Рассказал блогер под ником @_inreality_ в своем TikTok-аккаунте. Смотрите видео, чтобы узнать подробнее.