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2 часа назад

Как выглядят "Мальдивы для бедных" и где их найти: видео

Диана Товсепова

Мальдивы считаются синонимом роскошного райского отдыха, однако отправиться туда смогут не все — курорт дорогой и далекий для многих туристов, которые мечтают о лазурном пляже.

Однако, в мире есть невероятное множество красивых мест, и среди них выделяются такие, которые чем-то напоминают Мальдивы. Говорят, "мальдивские пляжи" есть в Доминикане, Таиланде и даже в Крыму.

Смотрите видео о еще одном живописном месте, которое называют "Мальдивами для бедных". Оно гораздо ближе и намного дешевле, чем пресловутый курорт богачей.

Мальдивы: какие народы проживают на популярном курорте

Ранее мы писали о том, как вилла на Мальдивах оказалась в 6 раз дешевле номера в Геленджике.

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