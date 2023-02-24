Мальдивы считаются синонимом роскошного райского отдыха, однако отправиться туда смогут не все — курорт дорогой и далекий для многих туристов, которые мечтают о лазурном пляже.

Однако, в мире есть невероятное множество красивых мест, и среди них выделяются такие, которые чем-то напоминают Мальдивы. Говорят, "мальдивские пляжи" есть в Доминикане, Таиланде и даже в Крыму.

Смотрите видео о еще одном живописном месте, которое называют "Мальдивами для бедных". Оно гораздо ближе и намного дешевле, чем пресловутый курорт богачей.