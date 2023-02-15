Вилла на Мальдивах оказалась в 6 раз дешевле номера в Геленджике

Российский путешественник выбирал направление для поездки на отдых зимой и решил сравнить предложения на Мальдивах и в Геленджике. Своими наблюдениями он поделился с порталом о туризме TourDom.

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Турист хотел отдохнуть в Геленджике. Он выбрал «Метрополь Гранд Отель Геленджик». Путешественник выяснил, что тур на российский курорт обойдется ему в 9,3 миллиона рублей за проживание в отеле с 30 января по 14 февраля.

Аналогичный по длительности отпуск на Мальдивах в отеле Heritance Aarah по системе «ультра все включено» обошелся бы в полтора миллиона рублей, выяснил мужчина. В эту сумму также входил перелет транзитом через Дубай.

В итоге путешественник выбрал Мальдивы, ведь тур на острова оказался в шесть раз бюджетнее поездки на отечественный курорт.

Редакция портала обратилась за разъяснениями к одному из туроператоров. В организации объяснили, что на сайте гостиницы произошел сбой. Однако настоящая цена тура все равно оказалась высокой – 2,6 миллиона рублей.