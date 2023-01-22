Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+5° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
4 часа назад

В Дубае туристам предлагают номера на ночь за 100 тысяч долларов

Мира Маркина

В Дубае открылся самый дорогой отель — Atlantis The Royal. Переночевать в самом комфортном номере можно за 100 тысяч долларов, сообщает TourDom.ru.

В Дубае туристам предлагают номера за 100 тысяч долларов
Фото: PxherePxhere

По этому поводу устроили масштабное событие, которое посетили знаменитости из разных стран. В их числе американская модель и звезда реалити-шоу Кендалл Дженнер и звезда "Эмили в Париже" Эшли Парк. От России пригласили Клаву Коку, Иду Галич, Ханну и Пашу, Карину Нигай, Нюшуа с мужем Игорем Сивовым и Викторию Лопыреву.

Перед гостями вечера 73 минуты выступала Бейонсе, которая до этого не давала концертов четыре года. Ее же первой поселили в самом дорогом номере в мире.

Как странная болезнь годами убивала гостей отеля "Националь"

Atlantis The Royal построен рядом с оригинальным Atlantis. Это 43-этажное здание длиной 500 м и высотой 178 м. В нем 693 гостиничных номера и 102 люкса, из которых открывается вид на Аравийское море и Пальмовый остров. У курорта есть собственная вертолетная площадка, а также огнедышащие фонтаны и аквариум с 4000 медузами, который считается самым большим в мире.

На сайте отеля можно забронировать номера с 10 февраля. За номер для двоих гостей с видом на море нужно будет заплатить не меньше 68 тысяч рублей в сутки. Цены на семейный люкс — от 188 тысяч. За 389 тысяч в сутки можно снять виллу с собственным бассейном.

Ранее "Рамблер" писал об особенностях разных видов жилья для туристов.

Заграница,Ида Галич,Кендалл Дженнер,Виктория Лопырева,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители