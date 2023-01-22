В Дубае туристам предлагают номера за 100 тысяч долларов

В Дубае открылся самый дорогой отель — Atlantis The Royal. Переночевать в самом комфортном номере можно за 100 тысяч долларов, сообщает TourDom.ru.

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По этому поводу устроили масштабное событие, которое посетили знаменитости из разных стран. В их числе американская модель и звезда реалити-шоу Кендалл Дженнер и звезда "Эмили в Париже" Эшли Парк. От России пригласили Клаву Коку, Иду Галич, Ханну и Пашу, Карину Нигай, Нюшуа с мужем Игорем Сивовым и Викторию Лопыреву.

Перед гостями вечера 73 минуты выступала Бейонсе, которая до этого не давала концертов четыре года. Ее же первой поселили в самом дорогом номере в мире.

Atlantis The Royal построен рядом с оригинальным Atlantis. Это 43-этажное здание длиной 500 м и высотой 178 м. В нем 693 гостиничных номера и 102 люкса, из которых открывается вид на Аравийское море и Пальмовый остров. У курорта есть собственная вертолетная площадка, а также огнедышащие фонтаны и аквариум с 4000 медузами, который считается самым большим в мире.

На сайте отеля можно забронировать номера с 10 февраля. За номер для двоих гостей с видом на море нужно будет заплатить не меньше 68 тысяч рублей в сутки. Цены на семейный люкс — от 188 тысяч. За 389 тысяч в сутки можно снять виллу с собственным бассейном.