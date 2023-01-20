Чем отличается отель от апартаментов и хостела

Будет ли отдых комфортным, зависит не только от культурной программы, но и от того, где вы будете жить во время путешествия. "Рамблер" собрал самые популярные виды жилья для туристов и разобрался, в чем их особенности.

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Отель

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В гостинице или отеле, как правило, большой выбор: номеров, типов питания, вариантов досуга. Помимо этого, есть дополнительные услуги: возможность воспользоваться конференц-залами, ресторанными комплексами и SPA-зонами.

Чем больше звезд у отеля, тем выше качество услуг в нем и цена.

Апартаменты

Это полноценная квартира с кухней, спальней, туалетом и ванной комнатой. На этом варианте можно остановиться, если путешествуете большой компанией или семьей. Такой тип жилья может быть выгодным, и если вы уезжаете на долгое время и хотите жить комфортно.

Апартаменты часто входят в комплекс "апарт-отеля", в таких случаях в номерах каждый день убираются, а гости могут воспользоваться дополнительными услугами, например бассейном.

Цены на такое жилье чуть ниже, чем в гостиницах.

Хостел

Небольшая молодежная гостиница, которая дает койко-место в общем номере. Как правило, можно выбрать номер для четырех, шести, восьми или десяти человек. Удобств минимум: тумбочка, мини-сейф, общий туалет и душ. В качестве бонуса — отличная возможность познакомиться с новыми людьми.

Цены начинаются от 200 рублей.

B&B

Bed and breakfast, или B&B, — от английского "кровать и завтрак". Бюджетный вариант, если нужно где-то переночевать и позавтракать. Дополнительные услуги — за отдельную плату.

B&B в основном располагаются в мини-гостиницах или частных домах. Цены примерно как у двухзвездочных отелей.

Мотель

Небольшая гостиница, как правило — на автомобильной трассе. В номере обязательно есть ванная комната, кровать и телевизор. Дополнительных услуг, в том числе работы горничных, не предусмотрено.

У мотелей часто есть собственная парковка, на которую выходят двери номеров. Для бронирования могут быть доступны как койко-места, так и отдельные номера.