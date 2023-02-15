Самые безопасные места в самолете: мнение ученых

Вероятность, что с самолетом случится авиакатастрофа ничтожно мала, однако многие все равно боятся воздушных путешествий. Конечно, выбирая место в самолете, мы невольно думаем не только о удобстве, но и о безопасности. "Рамблер" расскажет, различаются ли места на борту по степени безопасности.

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Несмотря на то, что вероятность того, что самолет упадет, составляет примерно 1 к 5,4 миллиона, а путешествие на машине в 100 раз более смертоносно, многих путешественников смущает сама мысль о летящей по воздуху металлической трубе.

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Некоторые авиапассажиры хотят знать, где сесть в самолете, чтобы повысить свои шансы выжить в авиакатастрофе, какой бы маловероятной она ни была.

В 2015 году издание TIME проанализировало авиакатастрофы и схемы рассадки, чтобы определить, какие места в самолете были самыми безопасными.

Оказывается, что самые непопулярные средние места в задней части самолета дают наилучшие результаты.

Чтобы прийти к такому выводу, в TIME просмотрели базу данных авиационных происшествий CSRTG Федерального авиационного управления США в поисках происшествий с погибшими и выжившими, чтобы определить, где сидели счастливчики, которым удалось спастись.

Исследование показало, что:

«Места в задней трети самолета имели 32-процентный уровень смертности по сравнению с 39% у мест в средней трети и 38% в передней трети».

Кроме того, анализ показал, что места у прохода в средней трети салона имели 44-процентную смертность.

На средних местах в задней части самолета был самый низкий уровень смертности — 28 процентов.

Исследование, проведенное в 2008 году Гринвичским университетом, показало, что возможно, более безопасными местами в самолете являются два ряда, ближайшие к аварийным выходам. Это могло быть связано с тем, что сидящие там могли быстрее покинуть самолет, если бы им пришлось.

Однако некоторые эксперты считают, что нет опасных и безопасных мест в самолете. Это связано с тем, что когда происходит авария, что, опять же, бывает редко, шансы на выживание зависят не от выбора места, а от обстоятельств, сопровождающих аварию. Если задняя часть самолета примет на себя основную тяжесть удара, эти задние сиденья не защитят вас, а те, что впереди, могут пострадать меньше. Точно так же авария носом вперед может значительно ухудшить положение пассажиров первого класса.