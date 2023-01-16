Почему не может загореться мусор в санузле самолета

Вероятность пожара в туалете пассажирского авиалайнера практически сведена к нулю. Даже если кто-то из недобросовестных пассажиров выкурит сигарету и бросит непотушенный окурок в корзину для мусора, возгорание моментально будет ликвидировано. Как это возможно, читайте в материале «Рамблера».

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На борту каждого самолета расположена система автоматического пожаротушения, срабатывание которой и не дает вспыхнуть пожару в туалетной комнате самолета.

Главный элемент этой системы, огнетушитель, изготовленный из нержавеющей стали и наполненный фреоном, герметично запаян и установлен в пространстве под раковиной. Из него выходят сливные трубки, наполнены веществом, которое легко плавится. Несколько таких трубок выходят в пространство под раковиной и в отсек для мусора.

При возгорании вещество в трубках быстро расплавится и вытечет наружу. Практически моментально, в течение 7-17 секунд, из баллона вырвется фреон, который устранит возгорание.