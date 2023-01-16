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2 часа назад

Почему не может загореться мусор в санузле самолета

Мира Маркина

Вероятность пожара в туалете пассажирского авиалайнера практически сведена к нулю. Даже если кто-то из недобросовестных пассажиров выкурит сигарету и бросит непотушенный окурок в корзину для мусора, возгорание моментально будет ликвидировано. Как это возможно, читайте в материале «Рамблера».

Почему не может загореться мусор в санузле самолета
Фото: ru.123rf.comru.123rf.com

На борту каждого самолета расположена система автоматического пожаротушения, срабатывание которой и не дает вспыхнуть пожару в туалетной комнате самолета.

Главный элемент этой системы, огнетушитель, изготовленный из нержавеющей стали и наполненный фреоном, герметично запаян и установлен в пространстве под раковиной. Из него выходят сливные трубки, наполнены веществом, которое легко плавится. Несколько таких трубок выходят в пространство под раковиной и в отсек для мусора.

При возгорании вещество в трубках быстро расплавится и вытечет наружу. Практически моментально, в течение 7-17 секунд, из баллона вырвется фреон, который устранит возгорание.

Почему нельзя вставать в самолете при взлете и посадке

Благодаря такой автоматической системе пожаротушения огонь в туалете самолета будет ликвидирован буквально в считанные секунды. Однако, советуем не проверять на собственном опыте, как она работает: если что-то пойдет не так, вам это вряд ли понравится.

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