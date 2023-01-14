Почему нельзя вставать в самолете при взлете и посадке

Безопасности в самолете всегда уделяется особое внимание. "Рамблер" расскажет, почему нельзя вставать при взлете и посадке, даже если процесс происходит в рядовом порядке.

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Непредвиденные ситуации могут произойти с нами на любом этапе полета, поэтому риск-ориентированный подход может однажды спасти вашу жизнь.

В первую очередь, культура заботы о своей безопасности подразумевает привычку пристегиваться в самолете при взлете и посадке. Да, этот процесс обычно контролируют бортпроводники, но проследить за каждым пассажиром физически невозможно. Для чего же это это необходимо?

В случае жесткой посадки или неожиданной турбулентности вы можете сильно удариться о стенку самолета, впередистоящее кресло или даже полоток. Велика вероятность упасть в проход, если не использовать ремень безопасности. По статистике, каждую неделю несколько десятков человек получают травмы головы и спины в результате ударов.

Далее следует ограничение свободы передвижений по салону. Предупреждение о невозможности двигаться по салону авиалайнера можно услышать во время каждого рейса. Не стоит спешить вставать с места во время посадки, торможения и руления самолета. Пилот может резко затормозить даже после приземления или неожиданно развернуться, а вы получите травму.