Сколько стоят продукты в Мексике: видео

Всегда интересно сравнить, сколько стоят привычные нам продукты в супермаркетах других стран. О ценах на еду в Мексике рассказала живущая в стране блогер @ella_richie в своем TikTok-аккаунте.

Так, 12 яиц стоят в мексиканских продуктовых 33 песо — 136 рублей, большая упаковка хлеба — 77,50 песо (около 320 рублей), цельная курица — 80 песо (330 рублей), а упаковка чая — 110 песо (453 рубля). Мясную нарезку можно приобрести за 33,50-79 песо (138-325 рублей).

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее о ценах на другие продукты в Мексике.