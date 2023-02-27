Довольно часто люди летают за границу на шопинг, чтобы купить определенные товары по более выгодной цене, а также приобрести что-то в зарубежных магазинах.

Покупки в других странах также могут быть выгодны благодаря наличии системы tax free или tax refund. Так называется система возврата НДС для нерезидентов стран. В зависимости от страны выплата может составлять от 5 до 27 прроцентов.

Главное условие возврата tax free — вы не должны проживать в стране, быть ее налоговым резидентом, иметь внж или гражданство. Также нужно совершить покупку на определенную сумму, цифра меняется в зависимости от страны.

Для жителей стран СНГ ОАЭ стал одним из самых популярных направлений шопинг-туризма. Цены там значительно ниже, а также именно в этой стране расположены самые крупные торговые центры с широким ассортиментом.

В Дубае возврат tax free составляет 5% и возвращается на покупки от 250 дирхам (чуть больше 67 долларов). Возврат происходит на территории аэропорта. Как это происходит рассказал в своем TikTok-аккаунте блогер Асет Мурзабаев.

О том, как вернуть tax free в аэропорте Дубая смотрите в видео.