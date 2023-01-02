Российский турист рассказал, какую валюту лучше брать в ОАЭ

Российский турист в беседе с "Турпром" рассказал, какую валюту лучше не брать в ОАЭ.

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Прежде всего путешественник посоветовал обратить внимание на то, что пластиковые карты Visa и Mastercard, выпущенные в России, не работают в ОАЭ. Кроме того, страна не поддерживает платежную систему "Мир".

Лучше всего брать с собой в поездку доллары или местную валюту дирхамы. Однако обменять рубли на дирхамы в России может быть непросто, поэтому турист посоветовал поискать тематические чаты, где можно сделать это по адекватному курсу.

Если наличные брать с собой не хочется, можно расплачиваться банковскими картами Visa и Mastercard, выпущенными в других странах. А вот на оплату через UnionPay турист не советует рассчитывать – по его словам, она в ОАЭ работает с нареканиями.