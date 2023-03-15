5 странных фактов о Ватикане, которые ставят в ступор туристов

Вокруг Ватикана ходит множество слухов и мифов. К примеру, некоторые люди уверены, что в этом карликовом государстве живут исключительно священнослужители. Спойлер: это не правда.

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А какие еще факты о Ватикане вводят в ступор приезжих? Расскажет "Рамблер".

Дресс-код

Гражданам Ватикана запрещено выходить на улицу в одежде с открытыми плечами, а также в мини-юбках и коротких шортах. Возможно, шумные дискотеки здесь запрещены по той же причине.

Веселье в Риме

Поскольку в Ватикане нет баров и клубов, местные любители ночной жизни отправляются танцевать в Рим. Вот только им приходится рассчитывать время: ворота государства закрываются в час ночи, а открываются в 5:45. Если кто-то все-таки опоздает, его пустят в Ватикан, но при этом зарегистрируют в специальном журнале.

Правила гостеприимства

К жителям Ватикана могут приезжать гости из других стран, но до полуночи они обязаны покинуть город. Остаться на ночь в Ватикане могут только близкие родственники граждан.

Выгодные покупки

Магазины в Ватикане не облагаются пошлинами, поэтому продукты, лекарства, косметика, электроника и многое другое стоят здесь на 25% дешевле, чем в близлежащем Риме.

Нюансы с гражданством