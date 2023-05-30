Стало известно, где проведут отпуск россияне
Хороший летний отпуск принято планировать уже зимой. Примерно треть участников опроса, который провела компания «АльфаСтрахование», рассказали, что выбрали для отдыха Турцию. Об этом пишет издание "Газета.ру".
На втором месте - Испания, и замыкает тройку лидеров - Египет. Среди тех, кто предпочитает отдых в России, наиболее популярными оказались курорты Краснодарского края и Сочи. Также россиян привлекают путешествия в Крым, на Алтай, Кавказ и в Новороссийск.
Также в ходе опроса выяснилось, что большинство россиян, планирующих поездку за границу, используют услуги туроператоров, в то время как путешествия по России чаще совершают самостоятельно. Кроме того, часть россиян рассчитывает на кэшбэк по госпрограмме поддержки внутреннего туризма при выборе российских курортов. Некоторые также полагают, что сервис и чистота пляжей в России лучше, чем за рубежом.
Ранее стало известно, что россиянам предложат путевки в Европу через Грузию.