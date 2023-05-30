Стало известно, где проведут отпуск россияне

На втором месте - Испания, и замыкает тройку лидеров - Египет. Среди тех, кто предпочитает отдых в России, наиболее популярными оказались курорты Краснодарского края и Сочи. Также россиян привлекают путешествия в Крым, на Алтай, Кавказ и в Новороссийск.

Также в ходе опроса выяснилось, что большинство россиян, планирующих поездку за границу, используют услуги туроператоров, в то время как путешествия по России чаще совершают самостоятельно. Кроме того, часть россиян рассчитывает на кэшбэк по госпрограмме поддержки внутреннего туризма при выборе российских курортов. Некоторые также полагают, что сервис и чистота пляжей в России лучше, чем за рубежом.