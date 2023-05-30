Россиянам предложат путевки в Европу через Грузию

Грузинская авиакомпания Georgian Airways запускает новые тарифы на рейсы в Европу через Тбилиси, причем туристы смогут приобрести пакетные туры. Об этом сообщает АТОР.

© Unsplash

Согласно данным экспертов, авиакомпания предлагает рейсы в Милан, Париж, Вену, Ларнаку и Салоники для российских туристов.

Стоимость билетов на перелет в Австрию с часовой пересадкой в Тбилиси начинается от 49,5 тысячи рублей на одного человека в одну сторону, а на перелет в Париж - почти 51 тысячу рублей. Российские туроператоры заявили о готовности к сотрудничеству с Georgian Airways для организации отдыха в Южной Европе.

Так, Ambotis Holidays заинтересованы в рейсах в Салоники и Ларнаку, FUN&SUN нравится кипрское направление в целом, а «Интурист» рассмотрит возможности перелета на Georgian Airways в Италию.