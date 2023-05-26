Цены в Грузии в 2023 году: сколько денег нужно на отдых, еду и аренду

Предсказать, какими будут летом цены в Грузии, с точностью до копейки вряд ли получится. Но на что можно ориентироваться, понятно уже сейчас.

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«Рамблер» рассказывает, какие цены в Грузии сейчас и предупреждает, что за лето они могут подрасти.

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Стоимость отдыха в Грузии

Стоимости отдыха будет зависеть от многих факторов, таких как сезон, место проживания и уровень комфорта. В среднем, цены на гостиницы и апартаменты в Тбилиси начинаются от 50-60 долларов в сутки, а в курортных городах – от 70-80 долларов. Если вы предпочитаете бюджетный отдых, то можно найти хостелы и гостевые дома от 10-15 долларов за ночь.

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Сколько стоит еда в Грузии

Грузия славится своей вкусной и доступной кухней. Цены на еду зависят от ресторана или кафе, но в среднем, обед для одного человека обойдется в 10-15 долларов. Нужно быть готовым к тому, что в Грузии действительно большие порции. Это можно уточнить у официанта, и заказать половину порции. Вот цены на самые популярные позиции меню, курс меняется, но ориентироваться нужно на 31-33 рубля за один лари:

хинкали — 0,8-1,4 лари за штуку,

хачапури — 10-19 лари,

пхали — 6-8 лари,

хаши — от 7 лари,

остри — от 9 лари.

Если вы предпочитаете готовить самостоятельно, то можно купить продукты на местных рынках или в супермаркетах по доступным ценам. Цены примерно такие:

фрукты — 1-8 лари;

овощи — 1-5 лари;

говядина охлажденная — 18 лари;

говядина замороженная — 14 лари;

свинина — 8-15 лари;

курица — 6-7 лари;

лаваш — 0,8 лари.

Сколько стоит аренда жилья в Грузии

Цены на жилье в Грузии зависят от места проживания и уровня комфорта. В среднем, аренда однокомнатной квартиры в Тбилиси составляет от 300-400 долларов в месяц, а в курортных городах – от 200-300 долларов. Если вы путешествуете компанией, то можно арендовать дом или коттедж на несколько человек от 500-600 долларов в месяц.

Самый простой вариант – взять тур. Неделя на двоих летом обойдется примерно в 100 тысяч рублей.

В целом, Грузия остается достаточно доступной страной для туристов, но стоимость отдыха, еды и аренды зависит от многих факторов. Чтобы сэкономить деньги, можно выбирать бюджетные варианты проживания и питания, а также покупать продукты на местных рынках.

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Что посмотреть в Грузии

Тбилиси – столица Грузии, где можно посетить старый город, насладиться грузинской кухней и посетить множество музеев и галерей. Мцхета – древний город, который является культурным и религиозным центром Грузии. Здесь находятся множество церквей и монастырей. Сванетия – уникальный регион, расположенный в горах, где можно увидеть древние башни и насладиться красивейшими видами на горы и долины. Батуми – город на Черном море, который славится своими пляжами, парками и аттракционами. Кахетия – регион, известный своими виноградниками и винодельнями, где можно попробовать лучшие сорта грузинского вина. Ушгули – древний город в горах, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Горы Казбеги – еще один горный массив, где можно совершить пешие походы и подняться на вершину горы Казбеги. Вардзия – древний город, вырубленный в скалах, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Давид Гарели – национальный парк, где можно увидеть множество видов растительности и животных, а также посетить древние крепости и церкви.

Цены на экскурсии колеблются от 7 до 40 евро на человека в зависимости от длительности и сложности. Иногда выгоднее взять машину с водителем, который вас отвезет в нужное место дешевле.

Как добраться на машине

Если вы планируете приехать в Грузию на своей машине, то сначала необходимо получить международное водительское удостоверение и оформить страховку на автомобиль. Также необходимо иметь при себе все необходимые документы на машину (техпаспорт, страховой полис, регистрационные документы).

При въезде в Грузию на границе необходимо предъявить паспорт и документы на машину. Также могут потребоваться дополнительные документы, такие как грузовая декларация или сертификат на товары, которые находятся в автомобиле.

На дорогах Грузии действуют определенные правила и ограничения скорости. Например, на трассах разрешена скорость до 90 км/час, а в городах – до 60 км/час. Также необходимо учитывать особенности дорожного движения и следовать правилам безопасности.

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Как добраться на самолете

В Грузии есть несколько международных аэропортов в Тбилиси, Батуми, Кутаиси.

Для путешествия на самолете необходимо приобрести билеты заранее. Билеты можно купить на сайтах авиакомпаний или через туристические агентства.

При покупке билетов необходимо учитывать время полета и время прибытия в аэропорт. Также необходимо иметь при себе паспорт и другие документы, которые могут потребоваться при регистрации на рейс.