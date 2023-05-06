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Как выбрать чемодан для путешествий

Выбрать первоклассный чемодан непросто — отличаются и цены, и материал, из которого обычно делают сумки. "Рабмлер" покажет в видео, чем отличается разный багаж и какой лучше выбрать для поездок.

Ткань или пластик

  • Два явных преимущества тканевых чемоданов — более низкая цена и наличие внешних карманов, куда можно положить всякие небольшие мелочи.
  • Пластиковые чемоданы более износостойкие, не промокают и легко чистятся. К тому же, в них можно перевозить хрупкие вещи.

Как выбрать идеальный чемодан для путешествий

Размер

Во всех авиакомпаниях есть установленные размеры ручной клади, однако часто бренды делают чемоданы больше или меньше, поэтому важно изучить этот вопрос перед покупкой.
  • Средние размеры ручной клади — 55×40×20 см по длине, ширине и высоте или 115 см по сумме трех измерений.

Вес

Не все пластиковые чемоданы весят одинаково. Легкие чемоданы хорошего качества стоят дороже. Зато не добавляют пять килограмм к вашему багажу.

Чтобы узнать подробности, смотрите видео "Рамблера".

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