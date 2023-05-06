Как выбрать чемодан для путешествий
Выбрать первоклассный чемодан непросто — отличаются и цены, и материал, из которого обычно делают сумки. "Рабмлер" покажет в видео, чем отличается разный багаж и какой лучше выбрать для поездок.
Ткань или пластик
- Два явных преимущества тканевых чемоданов — более низкая цена и наличие внешних карманов, куда можно положить всякие небольшие мелочи.
- Пластиковые чемоданы более износостойкие, не промокают и легко чистятся. К тому же, в них можно перевозить хрупкие вещи.
Размер
Во всех авиакомпаниях есть установленные размеры ручной клади, однако часто бренды делают чемоданы больше или меньше, поэтому важно изучить этот вопрос перед покупкой.
- Средние размеры ручной клади — 55×40×20 см по длине, ширине и высоте или 115 см по сумме трех измерений.
Вес
Не все пластиковые чемоданы весят одинаково. Легкие чемоданы хорошего качества стоят дороже. Зато не добавляют пять килограмм к вашему багажу.
Чтобы узнать подробности, смотрите видео "Рамблера".