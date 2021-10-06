Как выбрать идеальный чемодан для путешествий

Хороший чемодан — залог успешного путешествия. Как минимум, он должен быть вместительным и отвечать вашим вкусовым предпочтениям. Однако не менее важен точный размер чемодана и материал, из которого его изготовили. "Рамблер" расскажет, как выбрать идеальный чемодан.

Посмотрите требования авиакомпаний

Известные бренды уже давно делают стандартные чемоданы, которые отличаются лишь своим предназначением. Маленькие чемоданы можно взять с собой в ручную кладь, большие отправятся в багаж.

При этом некоторые авиакомпании разрешают провозить в ручной клади только небольшую сумку. В таком случае даже за небольшой чемодан размера S придется доплатить. В основном это касается лоукостеров.

Поэтому, выбирая размер чемодана, ориентируйтесь на правила авиакомпании и количество вещей, которое вы привыкли брать с собой в путешествие.

Подержите чемодан в руках

Лучше, если чемодан будет легким и прочным. Поэтому важно подержать его в руках перед покупкой. Материал, из которого сделан чемодан, не должен продавливаться, чтобы содержимое осталось целым. Помните, что вес чемодана скажется на общем весе вашего багажа.

Дополнительные карманы и ремни помогут аккуратно сложить одежду и мелочи. На чемодане должны быть две обязательные ручки: выдвижная и для переноски. Если их будет больше, это только плюс для вас.

Осмотрите колес

Чемоданы на двух колесах удобнее катить по неровной дороге, зато модели на четырех устойчивее и маневреннее на ровных поверхностях.

Чемоданы известных брендов хороши тем, что не разваливаются после первой же поездки. Дело в том, что колеса — это самая уязвимая часть вашего багажа.

Замок — это плюс

Хорошо, если у чемодана есть кодовой замок и бирка. Замок защитит содержимое от злоумышленников. Однако сотрудники досмотра все равно смогут открыть ваш чемодан, для этого у них есть специальный ключ. Бирка, в свою очередь, поможет быстрее найти багаж в случае потери.