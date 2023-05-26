В России откроется прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов
Стало известно, что в России вновь начнут принимать заявления от граждан на выдачу биометрических загранпаспортов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой передает РИА Новости.
Согласно сообщению официального представителя МВД России Ирины Волк, с 1 июня в России возобновляется прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов.
Ранее, из-за проблем с чипами, выдача загранпаспортов нового образца была приостановлена. Заявления граждан не принимались со 2 февраля.
Сейчас жители РФ могут подать заявление через территориальный орган МВД России, МФЦ или через портал госуслуг. При этом, как отметила Ирина Волк, загранпаспорта с электронным носителем информации предназначены для удобства и безопасности граждан при пересечении границы.