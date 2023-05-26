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В России откроется прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов

Стало известно, что в России вновь начнут принимать заявления от граждан на выдачу биометрических загранпаспортов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой передает РИА Новости.

В России откроется прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов
© Unsplash

Согласно сообщению официального представителя МВД России Ирины Волк, с 1 июня в России возобновляется прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов.

Ранее, из-за проблем с чипами, выдача загранпаспортов нового образца была приостановлена. Заявления граждан не принимались со 2 февраля.

Сейчас жители РФ могут подать заявление через территориальный орган МВД России, МФЦ или через портал госуслуг. При этом, как отметила Ирина Волк, загранпаспорта с электронным носителем информации предназначены для удобства и безопасности граждан при пересечении границы.

Что делать, если потерял загранпаспорт в путешествии

Ранее выяснилось, как подорожали авиабилеты за границу за прошедший год.

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