В России откроется прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов

Стало известно, что в России вновь начнут принимать заявления от граждан на выдачу биометрических загранпаспортов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой передает РИА Новости.

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Согласно сообщению официального представителя МВД России Ирины Волк, с 1 июня в России возобновляется прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов.

Ранее, из-за проблем с чипами, выдача загранпаспортов нового образца была приостановлена. Заявления граждан не принимались со 2 февраля.