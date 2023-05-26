Выяснилось, как подорожали авиабилеты за границу за прошедший год

Аналитики компании "Купибилет" провели исследование, анализируя динамику бронирования авиабилетов на летние даты, чтобы определить самые популярные зарубежные направления среди российских туристов и изменение цен на авиабилеты за последний год. Результаты приводит РИА Новости.

Оказалось, что Турция и ближнее зарубежье, включая Армению, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Киргизию, остаются наиболее востребованными странами для отдыха. Также в число популярных направлений попали Китай, Израиль, Таиланд и Индия. Среди стран Шенгенской зоны российские туристы предпочитают испанское побережье, Францию, Италию, Германию, Австрию, Хорватию и Грецию.

При этом средняя стоимость авиабилетов на зарубежные направления в обратном направлении летом 2023 года увеличилась на 16 процентов по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее, ближнее зарубежье остается наиболее доступным вариантом для туристов, желающих провести отпуск за границей.