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Американский турист посетил все страны мира

Житель Сан-Диего Рэнди Уильямс, также известный как Ramblin' Randy, на прошлой неделе посетил Туркменистан, который несколько лет был закрыт для туристов.

Американский турист посетил все страны мира
© Кадр из видео

«Туркменистан — одна из самых загадочных стран на планете и одна из самых ограниченных для посетителей. Вы можете посетить Туркменистан только через утвержденную властями туристическую компанию», — рассказал Уильямс каналу KGTV.

Поездка позволила Уильямсу поставить 193-ю "галочку" на своей карте мира, завершив проект, который он начал десятилетием ранее. Так, Уильямс посетил все страны мира.

Туркменистан был не единственным пунктом назначения, с которым у американца возникли сложности — Уильямс рассказал, что во время визита в Сирию в прошлом месяце ему сказали, что он был лишь вторым туристом , которому разрешили въехать в страну с начала пандемии COVID-19.

В настоящее время Уильямс посетил все 193 страны, включая Ватикан и Палестину, а также спорные территории, среди которых были Косово, Западная Сахара и Тайвань.

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