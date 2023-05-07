Что делать, если потерял загранпаспорт в путешествии
В путешествиях может произойти всякое, включая потерю паспорта или кражу сумки с документами. "Рамблер" расскажет, что делать в такой ситуации.
По закону, если за рубежом вы потеряли загранпаспорт или закончился срок его действия, или паспорт по каким-либо причинам стал непригодным для использования, нужно обратиться в ближайшее Консульство России.
Вам выдадут документ, удостоверяющий личность и дающий право на въезд в Россию, с ним же можно совершить перелет. Однако важно связаться с авиакомпанией и внести изменения в ваш билет.
- При этом важно помнить, что документ из консульства не заменит копия утерянного паспорта или справка зарубежных властей об утере или краже.
Перед путешествием уточните, где находится Консульское учреждение России в стране вашего прибытия и запишите их номер. Чтобы быстро получить нужный для возвращения в Россию документ, достаточно иметь копии паспортов — внутреннего и заграничного.
Если паспорта нет, Консульство может отправить официальный запрос в УВМ МВД по месту жительства, но ответа придется ждать до 27 дней. Другой вариант — найти двоих граждан России с паспортами и попросить их быть свидетелями, что вы — это вы, обычно их можно найти прямо в очереди.