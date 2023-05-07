Что делать, если потерял загранпаспорт в путешествии

В путешествиях может произойти всякое, включая потерю паспорта или кражу сумки с документами. "Рамблер" расскажет, что делать в такой ситуации.

© Unsplash.com

По закону, если за рубежом вы потеряли загранпаспорт или закончился срок его действия, или паспорт по каким-либо причинам стал непригодным для использования, нужно обратиться в ближайшее Консульство России.

Вам выдадут документ, удостоверяющий личность и дающий право на въезд в Россию, с ним же можно совершить перелет. Однако важно связаться с авиакомпанией и внести изменения в ваш билет.

При этом важно помнить, что документ из консульства не заменит копия утерянного паспорта или справка зарубежных властей об утере или краже.

Перед путешествием уточните, где находится Консульское учреждение России в стране вашего прибытия и запишите их номер. Чтобы быстро получить нужный для возвращения в Россию документ, достаточно иметь копии паспортов — внутреннего и заграничного.