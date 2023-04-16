Как оформить загранпаспорт в 2023 году

В России выпускают два вида загранпаспортов: обычный и биометрический, выпуск последнего временно приостановлен. URA.RU приводит главную информацию о способах оформления загранпаспорта в 2023 году.

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Бумажный паспорт выдается на меньший срок — пять лет, биометрический — на 10. В «новый» загранпаспорт нельзя вписать детей до 14 лет, как это возможно в бумажном. Для каждого ребенка следует оформить отдельный документ. Биометрический загранпаспорт значительно облегчает время прохождения границ. В него встроен специальный чип, который содержит всю информацию о владельце.

Для оформления биометрического загранпаспорта человеку от 12 лет сканируются отпечатки пальцев. Также делается цифровое фото.

На сайте «Госуслуги» есть пошаговое руководство для оформления паспорта удаленно. Для начала человеку стоит убедиться, подтверждена ли его учетная запись на «Госуслугах» или нет. После этого он сможет приступить к заполнению заявления на сайте. В нем надо будет указать отделение МВД, откуда потом человек сможет его забрать. Проверка заявления занимает обычно от двух до 12 дней.

Также будет необходимо сделать фотографию, для тех, кто выбрал биометрический паспорт — сдать отпечатки пальцев. После этого отделение МВД начинает работу по производству нового паспорта. Обычно на это уходит от одного до трех месяцев.