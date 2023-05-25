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Стюардесса рассказала, что обязательно нужно делать в туалете самолета

Стюардесса из США призвала пассажиров самолетов смывать за собой после посещения туалета. Слова девушки приводит The New York Times.

Кристи Кербель рассказала изданию, что бортпроводники регулярно сталкиваются с неприятными ситуациями, когда пассажиры игнорируют названное ей простое правило.

Стюардесса похвасталась работой мечты и щедрой зарплатой

По словам девушки, ни у кого нет желания выполнять элементарное действие за посетителя кабинки туалета.

"Если вы не можете найти кнопку смыва, пожалуйста, поищите лучше: гарантирую, что она там есть"

Стюардесса привела и другие правила этикета в самолете. По ее мнению, неуместно откидывать спинку слишком быстро и резко, так как подобное действие может привести к пролитым напиткам, сломанным экранам ноутбуков и серьезным конфликтам.

Кроме того, она настоятельно рекомендует путешественникам использовать наушники во время полета. Громкие звуки доставляют дискомфорт как соседям пассажира, так и персоналу.

Ранее стюардесса рассказала о лайфхаках, которые могут облегчить жизнь в путешествиях.

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