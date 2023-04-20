Стюардесса раскрыла секреты комфортного путешествия

Бортпроводница, которая побывала за время работы в 74 странах, рассказала о лайфхаках, которые могут облегчить жизнь в путешествиях. Ее слова приводит издание Insider.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Во-первых, она посоветовала не ложиться спать после ночного перелета, если вы оказались в другом часовом поясе. Это поможет быстрее адаптироваться к новому времени и лучше выспаться.

Также стюардесса советует отказаться от громоздких чемоданов, сделав выбор в пользу ручной клади. Это поможет сэкономить время и не ждать багаж после рейса, а еще обезопасит от возможной потери вещей при перелете.

Если же отказаться от чемодана вы не можете, стоит повесить на него специальный трекер, который поможет быстрее отыскать багаж.

Советует бортпроводница обратить внимание и на чартерные рейсы, которые перед вылетом могут оказаться дешевле обычных.

Перед отправлением в другую страну стюардесса советует скачать на смартфон приложение для перевода на местный язык.

Девушка рекомендует собрать в путешествие аптечку, поскольку не все лекарства можно легко купить во время отдыха.

Выбирая номер в отеле стюардесса посоветовала не только сравнить цены на сайтах бронирования, но и позвонить в саму гостиницу. Возможно, вам смогут предложить более выгодный тариф.