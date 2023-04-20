$81.65+0.0589.37-0.20
2 часа назад

Стюардесса поделилась советами, как сделать путешествие комфортным

Мария Кимакович

Бортпроводница, которая побывала за время работы в 74 странах, рассказала о лайфхаках, которые могут облегчить жизнь в путешествиях. Ее слова приводит издание Insider.

Стюардесса раскрыла секреты комфортного путешествия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во-первых, она посоветовала не ложиться спать после ночного перелета, если вы оказались в другом часовом поясе. Это поможет быстрее адаптироваться к новому времени и лучше выспаться.

Также стюардесса советует отказаться от громоздких чемоданов, сделав выбор в пользу ручной клади. Это поможет сэкономить время и не ждать багаж после рейса, а еще обезопасит от возможной потери вещей при перелете.

Если же отказаться от чемодана вы не можете, стоит повесить на него специальный трекер, который поможет быстрее отыскать багаж.

Советует бортпроводница обратить внимание и на чартерные рейсы, которые перед вылетом могут оказаться дешевле обычных.

Перед отправлением в другую страну стюардесса советует скачать на смартфон приложение для перевода на местный язык.

Как летать с комфортом в экономе: советы стюардесс

Девушка рекомендует собрать в путешествие аптечку, поскольку не все лекарства можно легко купить во время отдыха.

Выбирая номер в отеле стюардесса посоветовала не только сравнить цены на сайтах бронирования, но и позвонить в саму гостиницу. Возможно, вам смогут предложить более выгодный тариф.

Бытовые вопросы в путешествиях тоже, безусловно, важны. Так девушка советует брать с собой в поездки ручной отпариватель, чтобы быстро привести одежду в идеальное состояние. А чтобы не забыть ценные вещи в сейфе гостиничного номера, бортпроводница советует положить в него одну туфлю из той пары обуви, в которой вы планируете отправиться в аэропорт. Так вы точно не забудете проверить сейф.

Ранее стюардесса дала совет туристам, которые боятся воров в отеле.

Новости путешествий,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий