Как летать с комфортом в экономе: советы стюардесс

Самолеты — самый быстрый способ передвижения по миру, но не самый комфортный, если вы не летите повышенным классом. Большинство людей летают “экономом”, так как не хотят тратить баснословные деньги на билеты. Однако и в этом классе можно лететь с комфортом, если знать некоторые хитрости.

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Стюардессы рассказали, как организовать свой перелет так, чтобы он прошел легко. Их советы — в материале “Рамблера”.

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Подушка для шеи

Стюардессы рекомендуют брать с собой в полет подушку для шеи, так как у нее есть несколько преимуществ. Во-первых, ее можно использовать в любом положении. Во-вторых, она помогает снизить нагрузку на спину. В-третьих, даже если вы уснете в кресле и начнется турбулентность, подушка поможет удержать вашу голову и спасет от травм.

Мяч для самомассажа

Каждый второй бортпроводник берет с собой в долгие перелеты небольшой мячик для самомассажа. Дело в том, что из-за неестественного положения тела в самолете мышцы сильно напрягаются. Расслабить их самостоятельно довольно тяжело, поэтому после перелетов у пассажиров болит тело. В этой ситуации спасает массажный мяч. Им можно “пройтись” по мышцам ног и спины, чтобы перелет переносился легче.

Места у окна

Эксперты пришли к заключению, что место у окна — наиболее комфортное, так как пассажир может прислонится головой к борту самолета. Таким образом он может сесть или лечь так, чтобы ему ничего не мешало. Пассажиру у окна также не нужно вставать каждый раз со своего места, чтобы выпустить кого-либо в туалет.

Однако не стоит забывать, что корпус самолета не дезинфицируется. Поэтому наденьте капюшон или подложите подушку под голову, если вы захотите прислониться к корпусу самолета.

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