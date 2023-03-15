Стюардесса рассказала, что происходит, если в самолете кто-то умирает

Стюардесса Мари Шин рассказала, что делают в самолете с телом умершего человека. Об этом сообщает Daily Star.

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Она отметила, что у бортпроводников есть инструкции, согласно которым они действуют в случае подобного ЧП. Иногда случается такое, что экипаж не в состоянии помочь пассажиру, несмотря на то, что все стюардессы умеют оказывать первую помощь.

Если человек умирает, его тело кладут на последний ряд кресел и накрывают покрывалом. В случае если свободного ряда нет, то его тело изолируют и также накрывают до посадки.

Она также рассказала, что пассажирам не сообщают о смерти пассажира на борту. После приземления все покидают самолет, а потом в аэропорт вызывают медиков и родственников погибшего. Потом самолет на время выводят из эксплуатации.