Какая бесплатная услуга доступна пожилым на любом рейсе

Стюардесса Мигель Муньос рассказала о бесплатной услуге, которая доступна каждому пожилому пассажиру на любом рейсе. Ее слова передает издание Express.

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Мигель раскрыла, что вне зависимости от правил авиакомпании и стоимости воды на борту самолета, любому пожилому пассажиру обязательно должны принести бесплатно стакан обыкновенной воды, в случае если он ему потребуется, чтобы запить лекарство.

На самом деле далеко не все авиакомпании подают воду пассажирам бесплатно, многие продают ее в бутылках и с большой наценкой.