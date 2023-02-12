Какая бесплатная услуга доступна пожилым на любом рейсе

Стюардесса Мигель Муньос рассказала о бесплатной услуге, которая доступна каждому пожилому пассажиру на любом рейсе. Ее слова передает издание Express.
Мигель раскрыла, что вне зависимости от правил авиакомпании и стоимости воды на борту самолета, любому пожилому пассажиру обязательно должны принести бесплатно стакан обыкновенной воды, в случае если он ему потребуется, чтобы запить лекарство.
На самом деле далеко не все авиакомпании подают воду пассажирам бесплатно, многие продают ее в бутылках и с большой наценкой.
Коллега же Муньос, бортпроводница Хелена Афроги, отметила, что на борту вообще можно получить бесплатно что угодно (не считая алкоголя, конечно). Но при некоторых условиях: если вы попросите вежливо и рядом не будет стоять старший член экипажа.
Ранее "Рамблер" показывал, как стюардесса в мини-юбке выполнила трюк в проходе самолета.