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24 минуты назад

Стюардесса рассказала о бесплатной услуге для пожилых на любом рейсе

Мира Маркина

Стюардесса Мигель Муньос рассказала о бесплатной услуге, которая доступна каждому пожилому пассажиру на любом рейсе. Ее слова передает издание Express.

Какая бесплатная услуга доступна пожилым на любом рейсе
Фото: UnsplashUnsplash

Мигель раскрыла, что вне зависимости от правил авиакомпании и стоимости воды на борту самолета, любому пожилому пассажиру обязательно должны принести бесплатно стакан обыкновенной воды, в случае если он ему потребуется, чтобы запить лекарство.

На самом деле далеко не все авиакомпании подают воду пассажирам бесплатно, многие продают ее в бутылках и с большой наценкой.

Коллега же Муньос, бортпроводница Хелена Афроги, отметила, что на борту вообще можно получить бесплатно что угодно (не считая алкоголя, конечно). Но при некоторых условиях: если вы попросите вежливо и рядом не будет стоять старший член экипажа.

Стюардесса раскрыла опасность употребления томатного сока в самолете

Ранее "Рамблер" показывал, как стюардесса в мини-юбке выполнила трюк в проходе самолета.

Лайфхаки,Мигель Муньос,
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