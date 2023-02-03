Стюардесса раскрыла опасность употребления томатного сока в самолете

Не все напитки, которые предлагают пассажирам на борту самолета, стоит пить. Об этом заявила стюардесса Сью Фогвелл, проработавшая по профессии 22 года, в беседе с Travel and Leisure.

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Собеседница издания рекомендует отказаться от употребления томатного сока и коктейля «Кровавая Мэри» во время полета. Причина кроется в высоком содержании натрия в напитках, употребление которого может вызвать обезвоживание и вздутие живота, уточнила она. Если же пассажир является большим фанатом томатного сока и не готов отказывать себе в удовольствии, бортпроводница советует запивать его стаканом воды.

Также Фогвелл напомнила о вреде чая и кофе. По ее словам, горячие напитки на борту готовятся из водопроводной воды, поэтому за ее чистоту экипаж ручаться не может.

«Если вы хотите выпить кофе, купите его лучше в аэропорту или, если вам нужно повысить уровень кофеина, попросите кока-колу или пепси», — посоветовала стюардесса.