Стюардесса назвала лайфхаки для комфорта в отеле

Стюардесса, которая работает в нидерландской авиакомпании KLM, рассказала о лайфхаках, которые использует во время пребывания в отелях. Об этом сообщает издание Express.

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По словам бортпроводницы, она всегда кладет в сейф туфли, чтобы не забыть забрать ценные вещи оттуда. Так как в туфлях она отправляется в аэропорт, то точно ничего не забывает.

Второй лайфхак, которым поделилась девушка, — скреплять шторы вешалкой. Она посоветовала это делать в тех случаях, когда темные шторы в отеле закрываются не до конца. На некоторых вешалках есть зажимы и ими можно скрепить шторы.

Стюардесса посоветовала использовать шапочку для душа, чтобы складывать в нее обувь. Так вы сможете упаковать ботинки и не испачкаете другие вещи в чемодане. Также в шапочку можно замотать пульт для телевизора, так как его в отелях дезинфицируют реже всего.