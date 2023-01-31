Что находится в тайных комнатах стюардесс

В большинстве дальнемагистральных самолетов есть тайные комнаты, куда запрещен доступ пассажирам любого класса. Дело в том, что в этих помещениях отдыхают бортпроводники, если совершают трансатлантический рейс. На таких перелетах стюардессы работают посменно.

Преимущественно такие комнаты можно встретить на рейсах из Европы в США, Индию, Азию или Китай. Перелеты длятся больше восьми часов, и ни один человек не выдержит, если будет так долго на ногах. О том, что есть в тайных комнатах стюардесс — в материале “Рамблера”.

Видео дня

В некоторых модификациях самолетов около отсека для стюардесс расположены двери, которые вряд ли сможет заметить обычный пассажир. Туда могут зайти лишь члены экипажа: бортпроводники или пилоты. За дверью расположена лестница, которая ведет в тайную комнату стюардесс.

Где располагается комната

Если вы посмотрите на самолет, то вряд ли вы сможете опознать эту комнату. Дело в том, что там нет окон или каких-либо других опознавательных знаков, она вписывается в общую концепцию самолета. Как правило, увидеть комнату можно, если внимательно посмотреть на крышу самолета над первым классом.

Именно такое расположение комнаты выбрано для того, чтобы пилотам было удобнее туда ходить. Кроме того, там практически не ощущается турбулентность — чем ближе к носу самолета, тем меньше ощущается тряска.

Что расположено в комнатах отдыха

Самый главный атрибут комнаты отдыха — кровать. Одна комната может вмещать от 7 до 10 членов экипажа. Все кровати разделены шторками или стенами. Около каждой кровати расположена индивидуальная лампа и шкаф для формы и личных вещей членов экипажа.

Сотрудникам предоставляют комплект постельного белья, средства личной гигиены, а также щетки и утюг для одежды. Все создано для комфортного отдыха экипажа, а также для того, чтобы после сна они выглядели привлекательно для пассажиров.