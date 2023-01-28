Каких пассажиров больше всего любят стюардессы

Попасть в милость стюардессы — мечта любого пассажира. Если вы понравитесь бортпроводнице, то ваш полет пройдет значительно легче. Вам могут предложить место в бизнес-классе, будут с вами обходительны, а также могут бесплатно предложить платные услуги в самолете. О том, какие пассажиры больше всего нравятся бортпроводникам — в материале “Рамблера”.

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Вежливые

Дело в том, что многие пассажиры уверены, что стюардессы — лишь обслуживающий персонал. На самом деле, эти девушки — лицо авиакомпании, а также те, кто следит за безопасностью пассажиров. Те, кто считает их за обслуживающий персонал, часто позволяют себе лишнего. Например, грубят и хамят бортпроводникам.

Стюардессы любят вежливых людей, которые при входе в самолет с ними здороваются, а при просьбе говорят “спасибо” и “пожалуйста”.

Чистоплотные

Если человек ест закуску и кладет ее мимо рта, то она непременно повалится на пол и на кресло. После полета убирать это придется стюардессам, поэтому они не любят людей, которые не убирают за собой. Перед тем, как пилоты совершат посадку, стюардессы, как правило, проходят по салону с тележкой для мусора. Если они видят, что пассажир чистоплотен и не оставил после себя крошек, влажных салфеток, медицинских масок и других средств, то они относятся к такому человеку более благосклонно.

Спящие весь полет