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8 часов назад

Известная в соцсетях стюардесса перечислила самые глупые вопросы пассажиров

Мира Маркина

Стюардесса Джессика Лайонс, которая прославилась в соцсетях благодаря работе, перечислила самые глупые вопросы пассажиров. Она сделала это во время интервью Daily Star.

Популярная стюардесса перечислила самые глупые вопросы пассажиров
Фото: PxherePxhere

По словам Джессики члены экипажа смеются над следующими просьбами путешественников:

"Можете ли вы подогреть молоко для ребенка?"

"Можно открыть окно в самолете?"

"Где я могу покурить?"

"У вас есть здесь своя ванная?"

Лайонс объяснила, что большинство самолетов не оборудованы отдельными ванными комнатами, открытые окна приведут к разгерметизации салона, а огонь в лайнере, даже если речь идет о зажигалке, запрещают правила безопасности.

"Я вам не прислуга": стюардесса пришла в ярость из-за хамства пассажира и попала на видео

Ранее "Рамблер" рассказывал, что делают стюардессы, когда пассажиры выходят из самолета.

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