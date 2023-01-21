Популярная стюардесса перечислила самые глупые вопросы пассажиров

Стюардесса Джессика Лайонс, которая прославилась в соцсетях благодаря работе, перечислила самые глупые вопросы пассажиров. Она сделала это во время интервью Daily Star .

"Можете ли вы подогреть молоко для ребенка?"

"У вас есть здесь своя ванная?"

Лайонс объяснила, что большинство самолетов не оборудованы отдельными ванными комнатами, открытые окна приведут к разгерметизации салона, а огонь в лайнере, даже если речь идет о зажигалке, запрещают правила безопасности.