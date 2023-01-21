Популярная стюардесса перечислила самые глупые вопросы пассажиров

Стюардесса Джессика Лайонс, которая прославилась в соцсетях благодаря работе, перечислила самые глупые вопросы пассажиров. Она сделала это во время интервью Daily Star.
По словам Джессики члены экипажа смеются над следующими просьбами путешественников:
"Можете ли вы подогреть молоко для ребенка?"
"Можно открыть окно в самолете?"
"Где я могу покурить?"
"У вас есть здесь своя ванная?"
Лайонс объяснила, что большинство самолетов не оборудованы отдельными ванными комнатами, открытые окна приведут к разгерметизации салона, а огонь в лайнере, даже если речь идет о зажигалке, запрещают правила безопасности.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что делают стюардессы, когда пассажиры выходят из самолета.