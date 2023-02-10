Видеоролик был опубликован в социальных сетях в аккаунте, который рассказывает о буднях членов экипажа.

Стюардесса, одетая в форменное платье мини, находясь в проходе пассажирского лайнера, совершила кувырок вниз головой, уперевшись руками в кресла. Таким образом девушка смогла ногами закрыть расположенные по двум разным сторонам багажные полки. При этом девушка была в туфлях с каблуком.