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1 час назад

Стюардесса в мини выполнила трюк в самолете и поразила пользователей

Мира Маркина

Сотрудница крупной авиакомпании Southwest Airlines продемонстрировала на видео свои акробатические способности, закрыв багажные полки ногами.

Видеоролик был опубликован в социальных сетях в аккаунте, который рассказывает о буднях членов экипажа.

Стюардесса, одетая в форменное платье мини, находясь в проходе пассажирского лайнера, совершила кувырок вниз головой, уперевшись руками в кресла. Таким образом девушка смогла ногами закрыть расположенные по двум разным сторонам багажные полки. При этом девушка была в туфлях с каблуком.

Что нельзя делать стюардессам в обычной жизни

Пользователей сети такой трюк бортпроводницы не оставил равнодушными и многие принялись писать комментарии, восхищаясь формой и акробатическими способностями сотрудницы авиакомпании.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что стюардесса выгнала пассажирку из самолета за «тупое лицо».

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