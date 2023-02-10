Сотрудница крупной авиакомпании Southwest Airlines продемонстрировала на видео свои акробатические способности, закрыв багажные полки ногами.
Видеоролик был опубликован в социальных сетях в аккаунте, который рассказывает о буднях членов экипажа.
Стюардесса, одетая в форменное платье мини, находясь в проходе пассажирского лайнера, совершила кувырок вниз головой, уперевшись руками в кресла. Таким образом девушка смогла ногами закрыть расположенные по двум разным сторонам багажные полки. При этом девушка была в туфлях с каблуком.
Пользователей сети такой трюк бортпроводницы не оставил равнодушными и многие принялись писать комментарии, восхищаясь формой и акробатическими способностями сотрудницы авиакомпании.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что стюардесса выгнала пассажирку из самолета за «тупое лицо».