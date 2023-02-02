Что нельзя делать стюардессам в обычной жизни

Для многих работа бортпроводником — настоящая мечта некоторых людей. Постоянные командировки, романтика неба и общение с людьми кажутся идеальными условиями. Однако не секрет, что профессия стюардессы обязывает ко многим вещам и в обычной жизни. В материале “Рамблера” — о том, что нельзя делать стюардессам даже в нерабочее время.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Носить форму

Видео дня

Когда сотрудник надевает форму авиакомпании, он автоматически становится ее лицом и представителем. Поэтому стюардессам запрещено надевать свою форму на другие мероприятия, прогулки и походы в общественные места. Если вы видите бортпроводника в форме в общественном месте, это значит, что он едет на работу.

У авиакомпаний было несколько инцидентов, когда сотрудники оказывались в форме в барах в непотребном состоянии. И это становилось предметом дискуссий. После таких случаев сотрудникам запретили носить форму и аксессуары, которые могут идентифицировать авиакомпанию, вне работы.

Делать пирсинг и татуировки

Чтобы не рушить имидж авиакомпании, а также повышать доверие пассажиров к бортпроводникам, сотрудникам запрещено иметь татуировки и пирсинг. И если пирсинг можно спрятать или снять, то с татуировками дела обстоят сложнее. Если рисунок расположен на видном месте, то девушку не возьмут на работу в авиакомпанию или попросят уйти.

Однако в современном мире некоторые авиакомпании стали более лояльно относится к неформальным аксессуарам, татуировкам и цвету волос. Пирсинг и тату официально не разрешены, а вот цветные пряди стюардесса сделать может, если захочет.

Ставить брекеты или носить капы