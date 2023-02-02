Стюардесса посоветовала не использовать туалетную бумагу в самолете

Американская стюардесса посоветовала подписчикам в TikTok отказаться от туалетной бумаги в самолетах. Об этом сообщает The Mirror.

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Блогерша Сьерра Мист с аудиторией более трех миллионов подписчиков рассказала, что в уборных самолетов туалетная бумага чаще всего плохого качества. Мист уточнила, что такая бумага может порваться в самый неподходящий момент:

"Вместо нее используйте бумажные полотенца, они более плотные", – посоветовала бортпроводница.