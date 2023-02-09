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1 час назад

Стюардесса выгнала пассажирку из самолета за «тупое лицо»

Мира Маркина

Пассажир авиакомпании Delta, американец Томас Тодд рассказал в Твиттере об инциденте, из-за которого мужчину вместе с супругой сняли с рейса. Историей Тодда заинтересовалось издание New York Post.

Стюардесса выгнала пассажирку из самолета за «тупое лицо»
Фото: flickr.comflickr.com

В ноябре 2022 года Томас вместе с супругой сел на самолет, следовавший по маршруту из Орландо в Нью-Йорк. При посадке им не хватило места на багажной полке для размещения ручной клади (пара летела экономом), тогда они решили воспользоваться полками первого класса. Это вызвало гнев у стюардессы.

Со слов Томаса, бортпроводница демонстрировала неприязнь по отношению к нему и его партнерше. Жену Тодда разъяренная женщина попросила не смотреть с «таким тупым выражением лица», а самому мужчине рекомендовала внимательно изучить видео о безопасности в полете, чтобы «хоть чему-то научиться».

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Тодд снял диалог с бортпроводницей на камеру телефона. На видео стюардесса заявила о запрете на ведение съемки в салоне и пригрозила снять супругов с рейса, что впоследствии и произошло. Томаса вместе с супругой пересадили в другой самолет, предложив им места в первом классе.

Участник неприятного инцидента сообщил, что Delta попросили удалить гневные публикации. Компенсации пара так и не дождалась.

История Томаса Тодда вызвала неоднозначную реакцию в сети. Некоторые люди отметили, что пара могла специально провоцировать стюардессу, так что их сняли с рейса не просто так.

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