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2 часа назад

Бортпроводница посоветовала приобрести стоппер туристам, которые боятся воров в отеле

Мира Маркина

Работница авиакомпании Delta рассказывает в соцсетях о буднях стюардессы. Но недавно в своем TikTok-аккаунте Сиси поделилась секретом, который поможет особенно тревожным путешественникам, если они опасаются воров в отеле.

Стюардесса дала совет туристам, которые боятся воров в отеле
Фото: UnsplashUnsplash

Для собственной безопасности Сиси рекомендует брать в поездку стоппер для двери. Лучше всего приобрести девайс с сигнализацией.

«Если кто-то будет пытаться пробраться в ваш номер, сработает сигнал, вы услышите звук, но при этом они не смогут попасть в комнату», — объяснила стюардесса.

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Видеоролик завирусился в соцсетях. Многие увидевшие его в комментариях поблагодарили девушку за полезный лайфхак. А кто-то и вовсе признался, что давно пользуется стоппером в путешествиях.

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Лайфхаки,Delta Air Lines,
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