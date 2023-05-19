Стюардесса похвасталась работой мечты и щедрой зарплатой

Стюардесса Emirates с десятилетним опытом похвасталась работой мечты и щедрой зарплатой. Об этом она рассказала в беседе с News.com.au.

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33-летняя Александра Кософф из Квинсленда много лет живет в Дубае в квартире, которую предоставила ей авиакомпания. Девушка поделилась, что не платит налоги с зарплаты и может пользоваться полным медицинским страхованием, включая все стоматологические услуги. Бортпроводница отметила, что сэкономленные на аренде квартиры и налогах деньги тратит на путешествия.

По словам Кософф, средняя зарплата стюардессы экономкласса в Emirates составляет пять тысяч австралийских долларов (250 тысяч рублей). Сама девушка работала в экономе лишь полтора года, после чего перешла в бизнес и первый классы.

«Еще когда я была малышкой, я мечтала стать стюардессой. Помню, как увидела по телевизору бортпроводников Emirates в красных шляпах и с ярко-красной помадой и подумала: "Вау, они такие красивые, я хочу это сделать"», — вспомнила бортпроводница.