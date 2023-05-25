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Названы отличия ultra и all Inclusive в турецких отелях

Российским туристам рассказали, чем отличается ultra all inclusive от all inclusive в отелях Турции. Своими наблюдениями с путешественниками поделился блогер, сообщает Tourprom.

Концепции отличаются друг от друга перечнем предоставляемых услуг. При выборе ultra all inclusive отдыхающим доступны любые напитки на протяжении 24 часов в сутки, а местный и импортный алкоголь предлагаются без каких-либо доплат. Помимо этого, в номере имеется расширенный и ежедневно пополняемый мини-бар. В-третьих, вся инфраструктура на территории отеля бесплатна.

Названы лучшие отели Турции

Стоит иметь в виду, что отели не всегда включают все указанные опции – гостиницы могут выбрать один или два пункта.

Ранее сообщалось о том, что турецкие отели снизят цены при падении спроса. Первыми это сделают гостиницы, которые не смогут реализовать непроданные россиянам номера на европейских рынках.

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