Названы отличия ultra и all Inclusive в турецких отелях

Российским туристам рассказали, чем отличается ultra all inclusive от all inclusive в отелях Турции. Своими наблюдениями с путешественниками поделился блогер, сообщает Tourprom.

Концепции отличаются друг от друга перечнем предоставляемых услуг. При выборе ultra all inclusive отдыхающим доступны любые напитки на протяжении 24 часов в сутки, а местный и импортный алкоголь предлагаются без каких-либо доплат. Помимо этого, в номере имеется расширенный и ежедневно пополняемый мини-бар. В-третьих, вся инфраструктура на территории отеля бесплатна.

Стоит иметь в виду, что отели не всегда включают все указанные опции – гостиницы могут выбрать один или два пункта.