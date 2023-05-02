Турецкие отели снизят цены при падении спроса

В Турции снизят стоимость проживания в отелях при падении спроса на отдых в этой курортной стране со стороны россиян. Об этом сообщили опрошенные российской Ассоциацией туроператоров (АТОР) аналитики отрасли.

Так, первыми снизят цены те отели, которые не смогут реализовать непроданные россиянам номера на европейских рынках.

Известно, что российский турпоток в Анталью в апреле 2023 года увеличился на 38,9 процентов относительно аналогичного периода в 2022 году. Однако отмечается, что показатель снизился на 40,6 процентов по сравнению с допандемийным апрелем 2019 года.