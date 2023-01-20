Названы лучшие отели Турции

Тремя лучшими отелями Турции названы Arum Barut Collection, TUI Blue Palm Garden и Hotel Melas Resort. Об этом свидетельствуют результаты исследования европейского портала оценки и бронирования отелей HolidayCheck.

В первой пятерке рейтинга также оказались Lara Barut Collection и Delphin Deluxe Resort. При этом шестое место занял Rixos Premium Belek, а следом за ним расположился Hotel Thalia Unique. В топ-10 также вошли Concorde De Luxe Resort, Voyage Belek Golf & Spa и Hotel Botanik Platinum.

Уточняется, что эксперты сервиса проанализировали около 623 тысяч отзывов, чтобы составить рейтинг.