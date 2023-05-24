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Аналитики предрекли падение цен на отдых в Турции

Александр Разуваев, кандидат экономических наук и инвестиционный аналитик, предрек снижение цен на отдых в Турции. Об этом сообщает ФАН.

Аналитики предрекли падение цен на отдых в Турции
© Unsplash

Снижение цен на отдых в Турции аналитик связывает с инфляцией в стране. Турецкая лира дешевеет по отношению к доллару, поэтому россиянам становится выгодно покупать путевки и бронировать отели.

Аналитик даже дал прогноз относительно курса лиры и доллара:

"Значит, доллар ждет ракета: курс 50 или даже 100 лир за доллар не за горами"

При этом, по его мнению, не стоит волноваться за недвижимость. Власти не будут запрещать ее продажу из-за роста цен.

Турагент рассказала, где отдохнуть вместо подорожавшей Турции

Ранее сообщалось, что названы причины, по которым россияне не летят в Турцию.

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