Аналитики предрекли падение цен на отдых в Турции
Александр Разуваев, кандидат экономических наук и инвестиционный аналитик, предрек снижение цен на отдых в Турции. Об этом сообщает ФАН.
Снижение цен на отдых в Турции аналитик связывает с инфляцией в стране. Турецкая лира дешевеет по отношению к доллару, поэтому россиянам становится выгодно покупать путевки и бронировать отели.
Аналитик даже дал прогноз относительно курса лиры и доллара:
"Значит, доллар ждет ракета: курс 50 или даже 100 лир за доллар не за горами"
При этом, по его мнению, не стоит волноваться за недвижимость. Власти не будут запрещать ее продажу из-за роста цен.
Ранее сообщалось, что названы причины, по которым россияне не летят в Турцию.