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Названы причины, по которым россияне не летят в Турцию

Эксперт по туризму Реджеп Явуз из турецкой Антальи назвал четыре причины, по которым поток российских туристов в Турции существенно снизился. Его слова передает портал Турпром.

Названы причины, по которым россияне не летят в Турцию
© Unsplash

Как ни странно, в его списке не оказалось пункта о повышении цен на проживание в отелях и авиабилеты в Турцию. Однако об этом он тоже упомянул, отметив, что потери, которые составили 12% в первые две недели мая, являются результатом новых расценок.

Основными же причинами по его мнению являются:

  • обесценивание российского рубля
  • заметное увеличение расходов на отпуск,
  • другие страны (Египет, ОАЭ, Мальдивы), которые стали конкурентоспособны после повышения цен на отдых в Турции
  • землетрясение и выборы в Турции – как отталкивающие факторы.

Россияне скупают билеты на самолет в Грузию

Экперт высказал свои опасения насчет активного спада туристического потока из России. По его словам, с такой тенденцией им вряд ли удастся восстановить уровень показателей, которые были до пандемии.

Ранее "Рамблер" рассказывал, сколько должен длиться отпуск по мнению психотерапевта.

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