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42 минуты назад

Россияне скупают билеты на самолет в Грузию

Мира Маркина

Грузия стала второй по популярности у россиян страной для полетов в июне, когда между ней и Россией в середине мая установилось прямое авиасообщение. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе сервиса по бронированию билетов "Авиасейлс".

Россияне скупают билеты на самолет в Грузию
Фото: PxherePxhere

По данным о том, как россияне бронировали билеты на самолет в июне, Грузия — самое популярное зарубежное туристическое направление после Турции. Напрямую долететь из Москвы в Тбилиси стоит от 21,6 тысячи рублей в одну сторону. При этом прямой перелет в Турцию дешевле вдвое, а в Таиланд, который стал третьим по популярности из зарубежных государств, — дороже почти на 3,5 тысячи.

В мае российский президент отменил визовый режим с Грузией, а также разрешил прямые перелеты в страну. В пятницу самолет российской авиакомпании "Азимут" впервые за четыре года осуществил прямой перелет из России в Грузию и приземлился в Тбилиси.

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Ранее "Рамблер" писал, что в Грузии готовятся к наплыву российских туристов.

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