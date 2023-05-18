В Грузии готовятся к массовому наплыву российских туристов

В связи запуском прямых рейсов из России в Грузию, Тбилиси уже готовится к большому наплыву российских туристов. Об этом ТАСС рассказал председатель Ассоциации рестораторов Грузии Шота Бурджанадзе.

По словам Бурджанадзе, Россия сейчас оказалась изолирована, поэтому открытие рейсов в Грузию станет своеобразным окном для российского населения.

По словам специалиста, ожидается, что первые самолеты из России прибудут в Грузию полными. Причем воспользоваться ими смогут не только туристы, но и грузинские граждане, живущие в РФ — теперь им будет комфортнее посещать Родину.

Бурджанадзе при этом отметил, что пока цены в ресторанах повышаться не будут. Он ожидает большой приток россиян в августе, а бизнес среагирует на ситуацию в зависимости от количества туристов.