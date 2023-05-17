«Город любви» в Грузии, невероятно похожий на Италию и Португалию

Если вы думаете, что самый красивый город в Грузии - Тбилиси, взгляните на Сигнахи. Это место называют "городом любви" и кавказской копией Лиссабона или любого итальянского городка. "Рамблер" расскажет об этом невероятно красивом месте подробнее.

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«Город любви» или «грузинский Лас-Вегас» — так называют Сигнаги местные жители. Причина проста – это единственное место в стране, где можно расписаться в любое время дня и ночи. Прогуливаясь по улицам, вы часто встретите молодоженов, как грузин, так и иностранцев, приехавших сюда, чтобы пожениться. Город является местом романтического отдыха и очень популярен среди молодоженов.

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Сигнахи, один из самых маленьких городов на юго-востоке Грузии, является популярным местом в регионе Кахетия для отдыха на природе и виноградниках. Город представляет собой настоящую картинку с закругленными деревянными балконами, красными крышами и живописным видом на Алазанскую долину, который обязательно вас впечатлит. В общем, складывается ощущение, что находишься где-то в Европе или перемещаешься во времена рыцарей.

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Грузины славятся виноделием, гастрономией, гостеприимством, живописной природой и многим другим. Кахетия является настоящим винодельческим регионом с одними из лучших виноделен в стране и теплым климатом.

Расположенный в самом сердце грузинских виноградников, город возвышается над Кавказскими горами и Алазанской долиной, окруженный потрясающими историческими каменными укреплениями. В двух километрах от Сигнахи находится Будванский монастырь, где покоятся останки святой Нино. Недалеко от монастыря есть родник, который, как говорят, обладает целебными свойствами.

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Сигнахи считается одним из самых красивых городов Грузии не просто так - он сильно отличается от остальных городов и весь состоит из маленьких улочек, милых домиков с черепичными крышами, яркими садами и невероятными видами. Как только вы прогуляетесь по его очаровательным улицам и посмотрите на красочные балконы, вы убедитесь, что поездка в Сигнахи была лучшим решением.