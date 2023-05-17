$79.98+0.8887.16+1.08

5 нюансов грузинского менталитета, о которых нужно знать перед поездкой в страну

Грузия не первый год остается одним из самых привлекательных направлений для россиян. И неспроста: здесь удивительная природа, вкуснейшая кухня и множество архитектурных памятников. При этом цены на отдых вполне разумные.

О каких нюансах менталитета грузин важно знать перед поездкой в страну
© Кадр из фильма "Мимино"

Однако, отправляясь в Грузию, важно помнить об особенностях менталитета местных жителей, которые подчас могут удивлять.

Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Отсутствие сервиса

Даже в самом роскошном ресторане следует быть готовым к тому, что официанты будут нерасторопны, могут перепутать заказанные вами блюда и не убирать грязные тарелки со стола в течение нескольких часов. Устраивать скандал бесполезно – проще принять это как данность. Сервис в Грузии оставляет желать лучшего, но его отсутствие скрашивает гостеприимство местных жителей.

Опоздания

У грузин как будто не существует понятия времени. Если вы договорились о встрече с местными, а они опаздывают уже на полчаса, не принимайте это на свой счет. Опаздывать здесь нормально даже на бизнес-встречу, не говоря уже о дружеском ужине.

Еда только в компании

В кафе в Грузии вы едва ли увидите местного, который обедает в одиночку. Для грузин это так же странно, как у нас выпивать без компании. Если человек в кафе за столиком один, скорее всего компания грузин пригласит его присоединиться к ним.

Статус гостя

Знаменитое грузинское гостеприимство – одна из особенностей менталитета, которая заставляет туристов посещать Грузию вновь и вновь. Статус гостя в этой стране священный: гостям все позволено и все прощается. Более того, не удивляйтесь, если незнакомый грузин пригласит вас к себе на ужин – это в порядке вещей.

Грузия выдала разрешение российской авиакомпании на выполнение рейсов в республику

Серьезные женщины

Грузинские девушки, как правило, воспитываются в строгости. А потому большинство из них, вступая в отношения с мужчиной, сразу же рассматривают его на роль будущего мужа. Именно поэтому туристы, которые ищут отношений без обязательств, вряд ли смогут познакомиться с грузинкой.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий