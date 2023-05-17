О каких нюансах менталитета грузин важно знать перед поездкой в страну

Грузия не первый год остается одним из самых привлекательных направлений для россиян. И неспроста: здесь удивительная природа, вкуснейшая кухня и множество архитектурных памятников. При этом цены на отдых вполне разумные.

© Кадр из фильма "Мимино"

Однако, отправляясь в Грузию, важно помнить об особенностях менталитета местных жителей, которые подчас могут удивлять.

Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Отсутствие сервиса

Даже в самом роскошном ресторане следует быть готовым к тому, что официанты будут нерасторопны, могут перепутать заказанные вами блюда и не убирать грязные тарелки со стола в течение нескольких часов. Устраивать скандал бесполезно – проще принять это как данность. Сервис в Грузии оставляет желать лучшего, но его отсутствие скрашивает гостеприимство местных жителей.

Опоздания

У грузин как будто не существует понятия времени. Если вы договорились о встрече с местными, а они опаздывают уже на полчаса, не принимайте это на свой счет. Опаздывать здесь нормально даже на бизнес-встречу, не говоря уже о дружеском ужине.

Еда только в компании

В кафе в Грузии вы едва ли увидите местного, который обедает в одиночку. Для грузин это так же странно, как у нас выпивать без компании. Если человек в кафе за столиком один, скорее всего компания грузин пригласит его присоединиться к ним.

Статус гостя

Знаменитое грузинское гостеприимство – одна из особенностей менталитета, которая заставляет туристов посещать Грузию вновь и вновь. Статус гостя в этой стране священный: гостям все позволено и все прощается. Более того, не удивляйтесь, если незнакомый грузин пригласит вас к себе на ужин – это в порядке вещей.

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