Грузия выдала разрешение России на выполнение рейсов в республику

Разрешение вступит в силу 17 мая. Об этом сообщил глава Агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили беседе с телеканалом IMEDI.

Представитель Грузии уточнил, что в данный момент разрешение выдано только на полеты из Москвы в Тбилиси. При этом авиакомпании запрашивают перелеты и из других городов России.