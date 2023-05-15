Грузия выдала разрешение России на выполнение рейсов в республику

Грузия выдала разрешение российской авиакомпании на выполнение рейсов в республику
Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение российской авиакомпании "Азимут" на выполнение чартерных перелетов в республику.
Разрешение вступит в силу 17 мая. Об этом сообщил глава Агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили беседе с телеканалом IMEDI.
Представитель Грузии уточнил, что в данный момент разрешение выдано только на полеты из Москвы в Тбилиси. При этом авиакомпании запрашивают перелеты и из других городов России.
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